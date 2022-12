Ambulatori vacanti a Torre Pedrera, Viserba e Misano Ora sono nove i dottori di famiglia che servono a Rimini

Turnover senza sosta. Restringendo il campo d’osservazione, il tema della rarefazione dei camici bianchi non fa dormire sonni tranquilli neanche ai medici di base. Tant’è che ammontano ora a nove in tutto le zone carenti sul territorio di Rimini, con l’aggiunta di tre nuove criticità: due per un recente e contemporaneo pensionamento di medici di medicina generale a Torre Pedrera e Viserba e una a Misano Adriatico. Posti vuoti, che non permettono di sanare del tutto una ferita su cui però a ottobre era già stata fatta una prima saturazione, con il rimpiazzo di altri 7 medici andati in pensione nel corso del 2022.

I nove posti ancora vacanti – che tradotti significano oltre 10mila pazienti ’scoperti – tuttavia sono già stati inseriti nel bando per le zone carenti e in tre o quattro mesi "ci aspettiamo di risolvere le criticità – garantisce il segretario provinciale della Fimmg Marcello Cretì –. Dei nove medici che verranno sul territorio, per tre metteremo l’obbligo di aprire l’ambulatorio tra Torre Pedrera, Viserba e Misano appunto, dove ora rileviamo le ultime criticitò. C’è da dire però – conclude Cretì –, che Rimini è un territorio più fortunato di altri in Romagna".