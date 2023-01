Ambulatorio infermieri partirà ad aprile

L’Ausl Romagna tira dritto e annuncia la data dell’attivazione dell’ambulatorio infermieristico all’ospedale Infermi per la presa in carico dei pazienti con patologie a più bassa gravità. Dopo la bufera scatenata dalla notizia dell’imminente apertura, come anticipato dal Carlino, con lo scontro tra infermieri e medici, a mettere un punto fermo sulla questione è la stessa Azienda che conferma come l’attività "sarà attivata a partire da aprile di quest’anno". Inoltre, l’Ausl Romagna chiarisce i dubbi e specifica come "gli infermieri coinvolti sono stati identificati in relazione alla loro esperienza e competenza in triage (pari ad almeno 3 anni) e verranno formati da medici esperti. Il corso prevede 120 ore formative suddivise in 60 ore di formazione residenziale e 60 di formazione sul campo" e " fin dai primi mesi verrà monitorata l’attività, al fine di valutare ed identificare punti critici ed aree di miglioramento". Il modello prevede inoltre che il paziente con problematica eleggibile per il percorso, già a partire dal triage, sia informato in merito alla possibilità di essere trattato nell’ambulatorio con infermiere così come nell’ambulatorio medico.