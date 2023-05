Ambulatorio infermieristico per codici bianchi Attivo da domani al Pronto soccorso dell’Infermi

È prevista per domani l’attivazione del progetto sperimentale dell’ambulatorio a gestione infermieristica per i codici bianchi, all’interno del Pronto soccorso di Rimini. Un progetto di promozione regionale di cui fin dai primi mesi verrà monitorata l’attività da parte dell’Ausl Romagna, al fine di valutare ed identificare le eventuali aree di miglioramento. L’obiettivo è quello di ridurre le attese dei tempi di permanenza dei pazienti con codici di bassa intensità che ricorrono al Pronto soccorso per condizioni di urgenze minori e che ora potranno, su base volontaria, essere invece presi in carico più rapidamente dagli infermieri.