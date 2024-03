Amici del fratino contro gli eventi sulla spiaggia

Presidio in piazza Cavour contro i grandi eventi sulla spiaggia libera del Marano dove nidifica il fratini. "Rimini deve dare l’esempio accogliendo istanze di rinaturalizzazione - dicono i promotori - Emerge il profondo dissenso nei confronti di scelte politiche che non tengono conto della tutela della natura, oltre alla profonda necessità di una visione di spiaggia che non sia soltanto risorsa da sfruttare nell’interesse di pochi. In una città in cui la percentuale di spiaggia libera è risibile, al di sotto del 10%, abbiamo il diritto di esigere che almeno questo fazzoletto venga preservato da logiche di sfruttamento commerciale". Nel mirino c’è la Rimini Beach Arena, "manifestazione promossa dalla nostra amministrazione su demanio statale tramite un bando pubblico". Quindi l’appello agli enti di controllo "perché esercitino la loro funzione nei confronti di quella che ci appare come una prevaricazione. Ringraziamo le associazioni che hanno aderito e i musicisti alla poesia della natura, a riscaldare i nostri cuori compartecipi del destino comune che ci unisce ad animali e piante".