"Ammazzo te e nostra figlia". Teneva prigioniere nel residence la compagna e la bimba di 2 anni

Un mese fa è arrivato a tenerle segregate, per un paio di giorni, nel residence dove vivevano. Ogni volta che usciva, chiudeva a chiave la stanza dove alloggiava insieme alla compagna e alla figlioletta di un anno e mezzo. Un incubo da cui la donna si è liberata trovando il coraggio di denunciare ai carabinieri il compagno violento, che è stato arrestato ed è finito in carcere. E il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha chiesto il processo immediato per l’uomo, un 27enne riminese accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, e già finito nei guai in passato per lo stesso motivo.

Per due anni lui ha costretto la compagna di 22 anni e la figlia a vivere nel terrore, con la paura di essere uccise. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’ultimo episodio di un mese fa, che ha spinto la ragazza a chiedere aiuto ai carabinieri e a denunciare l’uomo dopo che lei e la bambina erano finite in ospedale a Riccione (10 giorni di prognosi per la donna e 7 per la figlia). Ai militari, la 22enne ha raccontato dei numerosi episodi di aggressioni e minacce subite dall’estate 2023 a oggi. Botte alla donna, colpita più volte con pugni, spintoni e calci, e in alcune occasioni anche alla bambina. L’uomo più volte ha minacciato di uccidere lei e la figlia, brandendo le forbici. In una circostanza, ha costretto la compagna a truccarsi per coprire i lividi prima dell’arrivo dei carabinieri. Un mese fa lui è arrivato a segregare la compagna e la figlia per due giorni nella stanza del residence dove abitavano, e dopo l’ennesimo litigio ha colpito la donna e ha minacciato di uccidere lei e perfino la bambina, prima sollevandola in aria e poi lanciandola sul letto. Proprio dopo quell’ultima aggressione e la minaccia (l’ennesima) di uccidere entrambe, la ragazza ha denunciato l’uomo, che è stato arrestato ed è in carcere. Per il 27enne, assistito dall’avvocato Gilberto Martinini, presto inizierà il processo.