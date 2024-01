"Amo questa terra dai tempi di ‘Rimini Rimini’"

Con Le relazioni pericolose tratto dall’omonimo romanzo di Choderlos De Laclos, tradotto e adattato da David Conati, Corinne Cléry approda al Teatro Massari di San Giovanni in Marignano. Sul palco al suo fianco, stasera alle 21, il regista Francesco Branchetti, nonché Isabella Giannone e Elisa Caminada, Giuliana Maglia e Stefano Dattrino. L’avvincente storia, su musiche di Pino Cangialosi, si dipana tra intrighi, passioni e gelosie. Attraverso le lettere i protagonisti sperimentano dolore e piacere, fino ad arrivare all’autodistruzione.

Come si presenta lo spettacolo?

"I quattro principali personaggi, la marchesa Isabelle de Merteuil, interpretata da me, il visconte Sébastien di Valmont, la presidentessa Madame de Tourvel e Cecile Volanges, sono al centro dello spettacolo che mi vede manovrare una coppia. Io penso di tirare le fila di questa storia e alla fine, pur di non mollare, distruggo tutto e anche le persone intorno a me. Isabelle si accorge di aver perso a carissimo prezzo, ma non piange, stringe i denti e non si fa vedere addolorata".

Una storia che si ripete nella realtà?

"È purtroppo uno spaccato della società di oggi, allora presentato in altre modalità, perché per esempio c’è un duello tra i due contendenti. Con la mia mente piena di potere li porto alla disperazione e alla fine perdo, perché uno muore. La storia finisce male come in tutte le altre dove non c’è rispetto, ma c’è solo potere e manipolazione. È la storia del mondo che non cambia mai".

Questo spettacolo continuerà a girare?

"Lo stiamo portando in scena da un anno e mezzo. Con Branchetti alterniamo contemporaneamente Adamo ed Eva tratto dal Diario di Adamo ed Eva di Mark Twain".

Lavora su altro?

"Ho appena finito di girare Fragili del regista Raffaele Mertes, con Massimo D’Apporto, Barbara Bouchet, Maurizio Mattioli e altri attori. La fiction in due puntate sarà trasmessa da Canale 5 in primavera".

Che le resta di Histoire D’O?

"Anche se è stato ritenuto scandaloso e in Francia ci sono state tante polemiche con le femministe, è il film col quale ho preso più premi. All’estero è piaciuto tantissimo. Sono una donna forte e ho spiegato qual era il mio ruolo. Oggi si parla delle donne oggetto e di quelle che vengono usate, all’epoca una scrittrice ebbe il coraggio di raccontarlo e questo film sta ancora nei libri di storia del cinema".

È stata protagonista anche di ‘Rimini Rimini’, cos’ama di questa terra?

"Ricordo quel film con Gastone Moschin, è stato bellissimo. In questa terra sono tutti molto simpatici, l’ho sperimentato anche girando una fiction con Gianni Morandi per Canale 5. Sono rimasta qua un mese e mezzo ed è stato meraviglioso, mi sono divertita, perché la gente è affettuosa e rispettosa. Sono stata benissimo, anche perché mi hanno accolta molto bene".

È reduce dall’Isola dei famosi, come l’ha vissita?

"Credo sia stata l’unica a star bene. Sono partita con il bisogno di staccare con il resto del mondo, mantenendomi naturale, gentile, affettuosa, senza pretese. In quei mesi mi ha colpito tantissimo la guerra in Ucraina, mi ha scioccato, di fronte a questo ho pensato che potevo pure dormire per terra, perchè questo non è soffrire. Quindi sono stata bene, molto serena, senza litigare con nessuno".

Nives Concolino