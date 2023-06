Amore e passione nelle fotografie di ’un certo’ Robert Doisneau

Conto alla rovescia per l’apertura dell’attesissima mostra fotografica Un certain Robert Doisneau, in programma domani alle 16 a Villa Mussolini, sempre più accreditata come sede d’importanti progetti artistico-culturali. Aperta al pubblico fino al 12 novembre, l’esposizione è dedicata al grande fotografo francese Robert Doisneau, uno dei principali rappresentanti della fotografia umanista e uno dei fotografi più apprezzati del Ventesimo secolo, nonché autore del Bacio all’Hotel de Ville, una delle foto più iconiche di Parigi e del secondo Novecento.

Curata dell’Atelier Doisneau, promossa dal Comune e organizzata da Civita Mostre e Musei e Maggioli Cultura in collaborazione con Rjma Progetti culturali e Chroma Photography, la mostra nasce da un ambizioso progetto delle figlie del fotografo Francine Deroudille e Annette, che hanno selezionato da ben 450mila negativi, prodotti in oltre sessant’anni anni di attività dell’artista. Nello specifico Un certain Robert Doisneau propone 140 immagini in bianco e nero e a colori, che vanno dagli anni Trenta alla fine degli Ottanta. Le immagini conducono così il visitatore nell’avvincente racconto che parte dalla storia autobiografica, arricchita dagli album di famiglia dell’artista, che parte dal 1912 suo anno di nascita, fino alle foto più significative realizzate da Doisneau durante la sua intera carriera di fotografo. Il capolavoro del celebre fotografo, ossia il Bacio all’Hotel de Ville, fungerà da immagine guida. All’inaugurazione domani farà seguito una visita guidata con il critico fotografico Roberto Mutti.

Nives Concolino