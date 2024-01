Amore e tanti guai con Solfrizzi e Natoli

Un classico della commedia in scena domani sera a Cattolica. Al Teatro della Regina (sipario alle 21) sarà protagonista lo spettacolo L’anatra all’arancia nella versione diretta da Claudio Gregori. Protagonisti gli attori Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli, insieme a loro Ruben Rigillo, Beatrice Schiaffino e Antonella Piccolo.

È la storia della crisi attraversata da una coppia, che si ritrova a dover fare i conti con mille difficoltà a causa della personalità di lui, un uomo egoista, incline al tradimento e alle bugie, vittima del proprio infantilismo. Così lei finisce per innamorarsi di un altro, che in tutto e per tutto è l’opposto del marito. A quel punto lui cambia strategia e va al contrattacco nel tentativo di riconquistare la moglie, dando il via a una serie di divertenti equivoci. Ogni mossa dei protagonisti ne rivela le emozioni, le mette a nudo a poco a poco e il cinismo lascia il passo ai timori, all’acredine, alla rivalità, alla gelosia e in una parola all’amore. Perché alla fine L’anatra all’arancia è proprio questo: una grande commedia sull’amore. E lo fa con una storia che vede i personaggi trasformarsi, seguendo il sofisticato racconto in cui le meschinità dell’animo umano, alla fine, portano a sorridere e a suggerire come sbarazzarsene. Il testo è uno dei punti di forza della commedia, in un turbine di battute sagaci e casuali, ma solo in apparenza, perché tutto si svolge come in una partita a scacchi.

Scritto da William Douglas Home e Marc-Gilbert Sauvajon, lo spettacolo è stato portato a teatro tante volte. Numerose le versioni anche italiane. Indimenticabile resta il film del 1975 L’anatra all’arancia tratto dall’omonima opera, che vide protagonisti Ugo Tognazzi e Monica Vitti per la regia di Luciano Salce.

ni.co.