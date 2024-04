Amore, equivoci e intrighi. Va in scena ‘Amanti’

Intrigante, estremamente attuale e divertente, Amanti, commedia che vede protagonista Massimiliano Gallo affiancato da Fabrizia Sacchi, questa sera alle 21 andrà in scena al Teatro della Regina di Cattolica. Grande attesa per la storia, scritta e diretta dal commediografo e regista televisivo e cinematografico Ivan Cotroneo, al suo primo lavoro teatrale. Al grande pubblico è infatti conosciuto per aver diretto una ventina di film, ma anche per aver creato e sceneggiato alcune serie televisive di successo come Tutti pazzi per amore, Sirene, Sorelle e La compagnia del cigno. La storia di Amanti, come commenta la produzione, "è un’incalzare d’incontri clandestini, verità e menzogne, equivoci, imbrogli, passi falsi, finché il classico colpo di cena stravolge gli equilibri già in bilico. In sintesi lo spettacolo in due atti pone l’accento sull’amore, sul sesso, sul tradimento e sul matrimonio, sulle relazioni di lunga durata e sulle avventure a termine, sul maschile e sul femminile, e sulla ricerca della felicità, che puntualmente imbocca strade inaspettate, ben diverse da quelle che si prevedono". La trama della commedia che riserverà momenti d’ilarità, vede al centro Claudia e Giulio. I due s’incontrano per la prima volta davanti a un ascensore, in un palazzo borghese. Mentre lei sta per andarsene, lui deve salire. Claudia si accorge di aver dimenticato un fazzoletto e risale con Giulio in ascensore. Il destino vuole che siano diretti nello stesso appartamento. A quel punto scoprono di avere qualcosa in comune, fatalità vuole che siano pazienti della stessa analista, la dottoressa Cioffi, specializzata in problemi di coppia. La curiosità cresce, fino all’epilogo da gustare a teatro.

Nives Concolino