"Amore, morte e tante risate... Sono un poeta dall’animo comico"

Risate assicurate stasera al Teatro della Regina di Cattolica con il primo appuntamento della stagione dedicato alla comicità. In scena (inizio alle 21, biglietti da 17 a 25 euro) gli autori, poeti e attori Guido Catalano e Roberto Mercadini con lo spettacolo Cose che non avremmo sperato di potervi dire. I due protagonisti racconteranno le loro vicissitudini, la loro amicizia e molto altro. Ne parla Catalano, già collaboratore di Smemoranda, che il 28 febbraio torna in libreria col suo settimo libro di poesie.

Quella a Cattolica sarà una data particolare?

"È una tappa speciale, sì, perché lo spettacolo è stato pensato soprattutto per il tour estivo fino settembre. Mi fa tanto piacere: io e Roberto non stavamo insieme sul palco da mesi".

Come si sviluppa lo spettacolo?

"Cose che non avremmo sperato di potervi dire, nato dalla nostra amicizia ormai decennale, è diviso in due parti. Nella prima parliamo degli esordi, della gavetta, dei nostri inizi personali, di quando ancora non ci conoscevamo. Inizi difficili, complessi nel tentativo di fare qualcosa di particolare. Che, nel mio caso, significava scrivere poesie e andare in giro a leggerle, pensando addirittura di poterci vivere. Anche Roberto nasce come poeta. Raccontiamo il nostro incontro e le prime cose fatte insieme".

E dopo questa prima parte più personale cosa succede?

"Parliamo di grandi sistemi e temi importanti: religione, amore e morte, ognuno a suo modo, con la chiave dell’ironia e della comicità che ci unisce. Si tratta di uno spettacolo che riunisce i nostri pubblici, dalle famiglie ai giovanissimi alle persone di età avanzata".

Lei intanto sta per tornare in libreria...

"Esatto: il 28 febbraio uscirà la mio settimo libro di poesie, dal titolo Smettere di fumare baciando. 107 poesie senza filtro. L’ultimo era uscito sei anni fa, poi ho ho scritto opere di altro genere".

Qual è il tema principale della nuova raccolta di versi?

"Quello che mi ha sempre contraddistinto, è il tema dell’amore. Ma parlo di tante cose, pure di solitudine e viaggi. Nei prossimi mesi sarò impegnato in tour, in tutta Italia, con reading, letture in club e in qualche teatro. Il 31 marzo sarò anche a Villa Torlonia, a San Mauro Pascoli. In estate dovrebbe accompagnarmi un validissimo musicista".

I poeti la accusano di essere un cabarettista, i comici di essere un poeta: chi ha ragione?

"Ho sempre pensato di essere una fusione di generi. In quello che faccio c’è sempre una parte comica, ma c’è anche romanticismo e poesia. Quello che faccio è anche poesia, ma mi sento anche pure un attore".

Nives Concolino