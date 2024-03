Amore, pace e accoglienza con la musica dei Beatles

I Beatles, i 4 ragazzi di Liverpool che negli anni ‘60 rivoluzionarono la scena musicale, sono tra le figure più significative cui fare riferimento quando si parla di musica rock. Il gruppo, con la canzone ‘All you need is love’, tentò di rappresentare il desiderio, in un’epoca segnata da svariati conflitti, di abbandonarsi all’amore ed alla Pace. È questo il concetto che desidera trasmettere anche il quartetto d’archi Solis string quartet composto dai violinisti Vincenzo Di Donna e Luigi De Maio, Gerardo Morrone alla viola e Antonio Di Francia al violoncello, accompagnati dalla poderosa voce di Sarah Jane Morris nello spettacolo ‘All you need is love’. Il concerto, andato in scena al Teatro della Regina di Cattolica venerdì scorso, ha proposto le più popolari canzoni dei Beatles riarrangiate dal gruppo nato durante la pandemia, che vuole sconfiggere l’individualismo con l’amore e la collaborazione. Nella rivisitazione di ‘Imagine’, Sarah Jane ha aggiunto una strofa in cui si schiera apertamente contro ogni tipo di conflitto e con l’inno ‘No war in my name’ afferma che ogni guerra in corso non è una sua scelta, ribadendo quanto distruzioni e atrocità di guerra non possano né essere legittimate, né attribuite al volere del popolo quando dipendono puramente da interessi politici e economici. Durante lo spettacolo si è parlato anche di accoglienza: la cantante ha tentato di mettere gli spettatori nei panni di immigrati che prima o poi dovranno lasciare la loro patria, in un viaggio in cui è necessario sperare che le altre Nazioni siano disposte ad accoglierli. Una conclusione controversa, non del tutto in linea con il concetto di speranza e positività cui mira lo spettacolo, ma che offre una riflessione morale e l’immedesimazione nelle condizioni di vita di profughi e rifugiati, costretti ad abbandonare la propria patria contro la loro volontà a causa di situazioni che sfuggono dal loro controllo. Questo processo è un primo passo per mettere in pratica la filosofia d’amore, l’emozione spontanea e naturale di cui parlano i Beatles.

Matilde Canepa

e Virginia di Salvio IV S,

Liceo Scienze Umane Gobetti di Morciano Coordinamento Centro Diego Fabbri di Forlì