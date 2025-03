L’amore vince a San Patrignano: “Il sogno adesso è realtà”

Rimini, 26 marzo 2025 – L’amore sboccia a San Patrignano. Tra i corridoi della comunità di recupero e le centinaia di ragazzi che ci abitano e combattono i loro mostri, scorrono anche i sentimenti. Simone e Tonia, di 26 e 33 anni, ne sono un esempio e la loro storia è stata raccontata domenica dal programma televisivo Le Iene, con un lieto fine inaspettato. I due giovani da quasi due anni sono nella comunità riminese e proprio qui si sono incontrati. Uno scambio di sguardi che in poco tempo si è trasformato nel loro personale modo di amarsi, in un gioco silenzioso capace di esprimere mille parole.

Le regole a San Patrignano

Le regole di San Patrignano però sono ferree e per i primi tempi di permanenza non è permesso il contatto tra le persone di sesso opposto e quindi la nascita di qualsiasi rapporto. Simone e Tonia lo sanno bene e per questo nel tempo hanno addirittura creato un loro ‘linguaggio’ personale, fatto di gesti e occhiate.

“La prima volta che ci siamo incontrati siamo rimasti ipnotizzati – raccontano i ragazzi ai microfoni del format di Italia 1 -. Eravamo nella sala da pranzo comune e i nostri sguardi si sono incrociati, accarezzandosi dolcemente. Con il tempo abbiamo iniziato a cercarci, ma sempre con gli occhi perché non potevamo parlarci o abbracciarci. Ci bastava guardarci e capivamo”.

Sfida alle regole e la scelta di Simone

Lo scambio di sguardi e questo rapporto silenzioso non è di certo passato inosservato allo staff del centro che ha provato in tutti i modi a far desistere i due, perché a volte la nascita di un amore può essere di intralcio in un momento delicato come il recupero dalla tossicodipendenza.

Ma nulla, l’amore è troppo forte e impossibile da fermare. A fare la prima mossa alla fine è stato Simone che, preso il coraggio a due mani è andato dai suoi referenti, chiedendo il permesso di scambiare almeno due parole quando incontrasse la ragazza. Da lì lo step successivo. “Dopo un anno e otto mesi ci è stato dato il via libera per parlare e salutarci, ma sempre a debita distanza”.

L'intervento delle Iene

Per questo ci hanno pensato Le Iene a fare uno strappo alle regole, organizzando un incontro tra i due nell’auditorium della comunità. Simone e Tonia non erano mai stati così vicini e soprattutto da soli, si sono lasciati in un abbraccio e addirittura in un piccolo bacio, subito interrotto dal presentatore. Quella era l’unica regola: nessun bacio. Ma questo è stato solo l’inizio, l’incipit di una storia che continuerà anche fuori dalle mura di San Patrignano.