Amore tossico. Schiaffi e minacce alla fidanzata di 14 anni. Finisce in manette

Un amore tossico, sfociato in una relazione morbosa e in una serie di atteggiamenti persecutori: minacce, pedinamenti, e persino schiaffi. A dovere rispondere delle accuse è un ragazzo di soli 18 anni, di origine napoletana, difeso dall’avvocato Carlo De Pascale, che secondo la ricostruzione avrebbe trasformato la vita dell’ex fidanzatina, appena 14enne, in un vero e proprio incubo. Nei confronti del 18enne il gip di Rimini, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Davide Ercolani (nella foto), ha disposto la custodia cautelare in carcere. Il ragazzo è stato individuato nel parcheggio del centro commerciale ‘Le Befane’ dalla polizia di Stato e dai carabinieri e dichiarato in arresto in esecuzione dell’ordinanza ed è ora in attesa di comparire davanti al giudice nell’udienza di convalida. Oltre agli atti persecutori, contro di lui è stata formulata anche un’altra ipotesi di accusa: quella prevista dal reato di cosiddetto "revenge porn", ovvero diffusione di illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Utilizzando l’e-mail personale dell’ex fidanzatina, il giovane avrebbe infatti creato un falso profilo Tik Tok mettendo in Rete delle immagini della ragazzina in atteggiamenti sessualmente espliciti, senza il suo consenso. Una vera e propria vendetta messa in atto, secondo una logica malata, al solo scopo di ‘punire’ la 14enne per aver osato interrompere il fidanzamento.

La vicenda, ricostruita dai carabinieri che hanno condotto le indagini, ha inizio in estate, quando l’adolescente e il ragazzo campano si conoscono in un hotel. Inizia una frequentazione che va avanti per alcune settimane. Dopo un po’ però cominciano ad emegere i primi campanelli d’allarme. Divieti di uscire con le amiche, scenate di gelosie, addirittura uno schiaffo in faccia. Il fidanzato avrebbe inoltre obbligato la minore a non tornare a casa dai genitori, dormendo con lui in spiaggia durante la notte sui lettini. Un escalation che alla fine spinge la 14enne a mettere la parola fine a quella relazione. Il 18enne però non ci sta ed è a quel punto che comincia ad attuare la sua ritorsione. La ragazzina viene tempestata di telefonate (anche 80 nel giro di pochi minuti), da una raffica di insulti e offese di ogni tipo, e da minacce pesantissime ("brucerò la tua casa e la macchina dei tuoi genitori"). Cominciata la scuola, la giovane si accorge che il 18enne ha iniziato ad appostarsi fuori dall’istituto, pronto ad esplodere nell’ennesima scenata di gelosia incontrollabile. La prima querela risale al 27 agosto scorso, ma nel frattempo gli atteggiamenti vessatori da parte del campano non si sono mai interrotti e sono arrivate ulteriori integrazioni alla prima denuncia.

Lorenzo Muccioli