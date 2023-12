Amori e risate al teatro Galli con l’operetta

L’operetta di nuovo protagonista al teatro Galli, dove la compagnia di Corrado Abbati porta in scena oggi Al cavallino bianco. Scritta nel 1896 da Oskar Blumenthal e Gustav Kadelburg durante il soggiorno in una locanda in Austria, è poi musicata da Ralph Benatzky sul libretto di Hans Muller e Erik Charell, l’opera ha debuttato nel 1930 a Berlino. Al cavallino bianco è seconda solo dopo La vedova allegra per popolarità e notorietà, tanto da essere ancora oggi tra le operette più rappresentate nei più importanti teatri d’Europa. Oggi lo spettacolo approda al Galli (sipario alle 16, l’evento è fuori abbonamento), con la prestigiosa compagnia di Corrado Abbati. Un po’ operetta e un po’ rivista, non ha mai perso il suo smagliante brio.

In un contesto fiabesco, con le coreografie di Francesco Frola, la direzione musicale di Alberto Orlandi, vanno in scena al teatro Galli tre atti di vero e proprio divertimento e svago, tra colpi di fulmine, gelosie e tanta buona musica. Si potrà rivivere l’aria di festa tipica dei grand hotel, dove la magia e le storie accadono come per incanto. Per dirla con lo stesso Abbati: "Vienti a teatro... e sentiti già in vacanza"!". La straordinaria freschezza di questa opera riporta lo spirito dei classici senza tempo.

Tra gli interpreti principali dello spettacolo ci sono Antonella Degosperi nel ruolo della bella proprietaria dell’hotel Gioseffa, Mariska Bordoni, Fabrizio Macciantelli e lo stesso Abbati, che ne cura anche la regia. Con questo adattamento Abbati conferma di essere il re dell’operetta, e l’innovazione nel portare in scena un’opera quasi centenaria è una vera e propria dichiarazione d’amore per il genere. Anche se troppo spessa viene considerata frivola e leggera, l’operetta nasconde in realtà dinamiche profonde e richiede molta dedizione.

Rosalba Corti