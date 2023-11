Amori, guerre e potere: al Galli arriva ’Don Carlo’

L’acuto del Don Carlo di Verdi sancirà il gran finale della stagione d’opera 2023 del teatro Galli. Lo spettacolo stasera alle 20 e in replica domenica alle 15,30. È uno dei titoli più impegnativi del catalogo del genio di Busseto, e per la ricchezza della partitura e per la sontuosità richiesta per la messa in scena dell’opera ricavata dalla tragedia che Friedrich Schiller scrisse ispirandosi a fatti storici accaduti in Spagna a metà del ’500. Lo scontro tra un sistema politico oppressivo e l’aspirazione alla libertà individuale come il contrasto tra padre e figlio, attrassero Verdi nel comporre un’opera di vaste dimensioni presentata per la prima volta nel 1867 all’Opéra di Parigi.

L’opera, la più lunga e ambiziosa di Verdi, è un affresco cupo e passionale della Spagna al culmine dell’Inquisizione e si fonda sull’intreccio fra la sfera personale e politica dei protagonisti. All’amore conteso fra Filippo II re di Spagna e il figlio Don Carlo per la stessa donna, Elisabetta di Valois, si sovrappone il rapporto fra le ragioni di stato e la chiesa, rappresentata dal Grande Inquisitore.

"Uno degli aspetti più affascinanti in Don Carlo – sottolinea il direttore Jordi Bernàcer – è il sovrapporsi di tanti conflitti che si sviluppano parallelamente attraverso tutta l’opera. La lotta per la libertà contro l’oppressione politica e religiosa, dell’assolutismo contro il liberalismo, l’equilibrio del potere della chiesa con lo stato, dell’amore contro le ragioni di stato, la luminosa Francia e il suo ricordo attraverso il resto dell’opera contro la cupa e opprimente Spagna imperiale e inquisitoriale". Affollato il cast vocale, ricco di interpreti affermati: il basso Ramaz Chikviladze (Filippo II re di Spagna), il tenore Paolo Lardizzone (Don Carlo, infante di Spagna), il soprano Maria Teresa Leva (Elisabetta di Valois), il baritono Hae Kang (Rodrigo, marchese di Posa), il mezzosoprano Shay Bloch (La principessa Eboli) e il basso Strahinja Djokic (Il grande Inquisitore). Sul podio dell’orchestra dell’Emilia Romagna Arturo Toscanini e del Coro Lirico di Modena il maestro Bernàcer. La regia dello spettacolo è firmata da Joseph Franconi Lee con scene e costumi disegnati da Alessandro Ciammarughi che ha voluto ispirarsi allo storico spettacolo che fu realizzato al Teatro dell’Opera di Roma dal grande Luchino Visconti.