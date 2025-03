Amplilux compie mezzo secolo. Anniversario con effetti speciali

Cinquant’anni di suono e di luce: la famiglia Leardini festeggia con l’amministrazione comunale di San Giovanni e i propri dipendenti la grande e storica realtà di Amplilux. Ed anche la sindaca Michela Bertuccioli (foto) ha partecipato all’evento celebrativo per i 50 anni dell’azienda portando un saluto e sottolineandone il valore.

Amplilux nasce nel 1974 con in fondatori Luciano e Giorgio Leardini, che da elettricisti, hanno sviluppato l’azienda verso il settore dell’elettronica e delle discoteche, tramite lo studio e la progettazione di allestimenti tecnologici chiavi in mano. Sono partiti dall’Emilia-Romagna fino ad allestire e progettare le discoteche più grandi d’Italia ed espandendosi in tutto il mondo. Amplilux ha progettato e costruito diversi macchinari di scena, attrezzature audio, videosistemi, scenografie, luci artistiche ed effetti speciali, brevettandone diversi.

Sottolinea la famiglia Lerdini: "E’ stato un onore per noi ricevere questo prezioso riconoscimento da parte della nostra sindaca Michela Bertuccioli ed averla avuta ospite alla nostra serata. Siamo davvero grati di questo momento e di essere parte di questo Comune, piccolo ma di grande valore e cuore. Luciano, Simona e Luca Leardini".

lu.pi.