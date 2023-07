Anac, Fine dei monopoli nel trasporto pubblico locale

"Trasporto pubblico, basta monopoli. A consigliarlo è anche l’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione". A prendere posizione è Azione con il coordinatore locale Gianluca Vannucci dopo avere letto la lettera di protesta di una turista per la multa presa sul bus che la riportava all’hotel da Aquafan. "Abbiamo letto con grande sconcerto della multa ad una turista per l’impossibilità di pagare con carta di credito più di un biglietto sul bus. Come Azione insisteremo ancora di più per la fine dei monopoli nel trasporto pubblico locale confortati anche da un recente provvedimento dell’Autorità nazionale anticorruzione che, a fronte di un esposto presentato dall’allora assessore di Riccione Luigi Santi in data 25 marzo 2022, ha il 6 aprile raccomandato ad Agenzia mobilità romagnola di provvedere alla procedura di gara per l’individuazione del gestore".