"Anatomia patologica, troppi dubbi"

"L’Ausl Romagna in una nota fa sapere in merito alla mia interrogazione per chiedere modifiche radicali al progetto di Anatomia Patologica Unica della Romagna, che “L’ipotesi avanzata è completamente priva di fondamento” e che “Il progetto a cui si riferisce il consigliere va esattamente nella direzione opposta, vale a dire migliorare il coordinamento e l’efficienza delle attività presenti nelle diverse sedi”". Così in una nota Matteo Montevecchi, consigliere regionale della Lega. "Le quattro Unità Operative di Anatomia Patologica potranno anche continuare ad esistere, ma non così come oggi. Ciò che viene contestato dalla mia interrogazione – sostiene Montevecchi – è il fatto che verrebbero stravolte. Ho utilizzato il termine “Anatomia Patologica Unica” perché intendevo dire che non si tratta affatto di una bufala la creazione, come prevederebbe il progetto dell’Ausl, di un unico laboratorio di anatomia patologica per la Romagna (fuori da un contesto ospedaliero), a meno che tali intenzioni che mi dicono essere state enunciate all’interno del progetto, non siano poi mutate radicalmente. Francamente non mi aspettavo che la Direzione dell’Ausl Romagna potesse rispondere: “Giusto, Montevecchi ha ragione. Faremo un passo indietro”. Quindi era immaginabile l’atteggiamento in stile difensiva. Ciò che invece non posso capire è il fatto che l’Ausl non sia disposta a considerare alcun passo indietro sul progetto come chiedono il sindacato Di.Co.Si ContiamoCi! e i professionisti".