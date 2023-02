Anc Valconca, festa per i 20 anni

Giornata di festa per celebrare la ricorrenza dei 20 anni dalla fondazione del 139° Nucleo di volontariato e Protezione civile Associazione nazionale carabinieri ‘Valconca’. La cerimonia ha vissuto due momenti a San Giovanni in Marignano, dove il nucleo ha sede. Alla cerimonia hanno preso parte le amministrazioni comunali di San Giovanni in Marignano e Cattolica, rappresentate rispettivamente dall’assessore alla Protezione civile Nicola Gabellini e dal consigliere Roberto Franca. Entrambi hanno ringraziato i volontari per il costante impegno. Hanno presenziato all’appuntamento il delegato provinciale dell’Associazione nazionale carabinieri, colonnello in congedo Nevio Monaco, il comandante della Tenenza dei carabinieri, tenente Vincenzo Sirico, e le delegazioni locali di Croce rossa italiana, misericordie, Giacche verdi e Gruppo intercomunale volontari della protezione civile della Valconca.