"Anche a Riccione bisogna aumentare le licenze per i taxi"

Un aumento delle licenze per taxi a Riccione. L’argomento è sul tavolo dell’amministrazione. Il weekend appena trascorso ha portato qualche critica da parte dei clienti degli hotel che cercavano un passaggio per assistere allo spettacolo di inaugurazione dello Space in collina. Un semplice caso circoscritto in poche ore, che ha tuttavia riportato d’attualità il tema sul servizio in estate. A Rimini Confcommercio ha condotto una vera e propria battaglia per vedere aumentare le licenze per i taxi del 20% come consentito dalle norme. Battaglia vinta visto che il Comune riminese ha proceduto con l’iter del bando per le nuove licenze. Questa possibilità potrebbe averla anche Riccione rientrando nei territori vicini a un aeroporto che stando alla norma introdotta un anno fa possono ‘moltiplicare’ i taxi. "Come accaduto a Rimini - spiega Alfredo Rastelli presidente di Confcommercio (nella foto) - condividiamo la necessità di un potenziamento del servizio nel periodo estivo. Capisco che in inverno ci sia meno movimento, ma al contrario in estate si sente la necessità di un numero maggiore di licenze. Andrebbe pertanto valutato questo aspetto per muoversi e capire in che modo ottenere il miglior risultato. Resta il fatto che serve un aumento del numero dei Taxi".

La sindaca è già pronta ad aprire un tavolo di confronto. "Con gli uffici faremo un punto sulla normativa per vedere quali margini ci sono in questo senso – premette Daniela Angelini –. Poi intendo convocare le associazioni di categoria, a partire da quella che raccoglie le adesioni dei tassisti, per un confronto sul tema".

a. ol.