Anche a San Marino tante iniziative per l’Ottobre Rosa

Al via le iniziative per il mese della prevenzione del tumore al seno. San Marino anche quest’anno celebra la campagna per l’Ottobre Rosa, il mese identificato a livello internazionale per sensibilizzare e informare la popolazione, in particolare quella femminile ma non solo, su quanto si sta facendo contro la prima patologia neoplastica, per incidenza, nella donna. Questo mese sarà caratterizzato da una serie di iniziative che abbracciano tutta San Marino. La prima e più visibile riguarda le tre torri colorare di rosa, che per buona parte del mese ricorderanno ogni giorno la campagna di prevenzione. Sabato è prevista la tradizionale passeggiata rosa dell’Asdos con partenza al Podere Lesignano. Dall’11 al 31 ottobre si potrà visitare la mostra ‘Dall’Arte alla Prevenzione’ nella Galleria della Cassa di Risparmio. Per tutto il mese si terranno sedute specifiche dedicate alla valutazione genetica organizzate dal day hospital di Oncologia (per prenotazioni 0549 994388994333.