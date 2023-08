Anche Beccari sul palco di Rimini

È intervenuto ieri pomeriggio al Meeting per l’Amicizia fra i popoli il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari, nell’ambito del panel ‘L’Amicizia fra culture. Culture che curano l’amicizia’. Al fianco di relatori nazionali e internazionali, fra i quali il sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale italiano, Maria Tripodi, il Segretario ha rimarcato "il rapporto speciale che lega San Marino al Meeting" e richiamato l’ampio valore culturale della kermesse riminese. Nel proprio indirizzo di saluto non sono mancati riferimenti "al sostegno e alla promozione del dialogo interreligioso e interculturale in ogni ambito, bilaterale e multilaterale", richiamando il dovere dei governi "a promuovere – ha detto – politiche per educare le nuove generazioni, affinché siano immuni dai germi dell’intolleranza, dell’odio e della discriminazione, che hanno contraddistinto la storia politica europea". Al Meeting sono proseguiti gli incontri con ospiti e relatori e richiesti dal governo sammarinese, "per coordinare i progetti in corso e approfondire i temi delle rispettive agende politiche e istituzionali".