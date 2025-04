"Anche i lavoratori frontalieri hanno diritto ai congedi per l’assistenza familiare"

"Raggiunta la piena occupazione, imprese e sanità ricorrono ai lavoratori frontalieri, che però non hanno diritto ai congedi per assistenza familiare". Tra le proposte della Csdl c’è quella relativa al riconoscimento dei congedi retribuiti per l’assistenza di familiari non autosufficienti a tutte le lavoratrici ed i lavoratori a prescindere dalla residenza. "Si tratta di 4 giorni – spiegano dal sindacato – da usufruire su base mensile. Sono esclusi da tali diritti anche i sammarinesi che abbiano familiari fuori territorio. Va precisato che la medesima discriminazione è presente anche in Italia, che quindi riguarda anche i residenti a San Marino occupati nel Belpaese". Non pare alla Csdl "che le relazioni tra San Marino e Italia siano tali da sperare nella soluzione in tempi brevi, visto che è annoso, così come quello dell’erogazione dell’indennità di disoccupazione, della cumulabilità dei contributi per il personale sanitario e della questione fiscale dei pensionati ex frontalieri. Riteniamo che il nostro Paese debba fare il primo passo. Giusto compiere questa scelta di civiltà, che ci consentirebbe di discutere dei problemi esistenti con il governo italiano a testa alta, almeno sul fronte diritti sociali".