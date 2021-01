Anche il ladro si mette in fila al Compro oro. Era pazientemente in attesa che venisse il suo turno per entrare nel negozio, con l’obiettivo di vendere i ‘suoi’ gioielli. L’uomo, un 53enne con di origini extracomunitarie, è stato fermato maredì scorso dagli agenti della Polizia locale nel corso di alcuni controlli in centro storico. Addosso, nella tasche degli abiti, aveva diversi preziosi, oggetti di gran valore. Ma la collana d’oro bianco con un pendaglio di brillanti, e un orecchino ad...

Anche il ladro si mette in fila al Compro oro. Era pazientemente in attesa che venisse il suo turno per entrare nel negozio, con l’obiettivo di vendere i ‘suoi’ gioielli. L’uomo, un 53enne con di origini extracomunitarie, è stato fermato maredì scorso dagli agenti della Polizia locale nel corso di alcuni controlli in centro storico. Addosso, nella tasche degli abiti, aveva diversi preziosi, oggetti di gran valore. Ma la collana d’oro bianco con un pendaglio di brillanti, e un orecchino ad anello, anche questo con incastonati diversi diamanti, sono poi risultati rubati e lui è stato denunciato per ricettazione. I gioielli che sono stati sequestrati dalle ’divise’ della Squadra di polizia giudiziaria, sarebbero stati trafugati in occasione di alcuni furti messi a segno nei comuni della provincia".

E’ stato martedì scorso che l’uomo è stato notato dagli investigatori della Municipale, mentre tranquillo se ne stava facendo la coda davanti a un negozio di Compro oro. Con i tempi che corrono infatti, non sono soltanto i supermercati i posti dove la gente si mette in coda. Con il virus non sono pochi quelli che hanno perso il lavoro, e che vendono i gioielli di famiglia per tirare avanti. Ma l’extracomunitario in questione non era un volto sconosciuto per gli agenti. Un tizio con precdenti per furto fuori da un Compro oro, ha dato loro da pensare parecchio, e hanno deciso che era meglio controllare cosa stesse facendo lì. Quando li ha visti, l’uomo, 53 anni, è impallidito, e le divise hanno capito di avere fatto centro. Cposì gli hanno chiesto di vuotare le tasche, da cui sono saltati fuori dei gioielli che certo lui non avrebbe potuto permettersi. Preziosi con diamanti che, hanno sospettato subito, erano sicuramente provento di furto. Non solo. Dalle tasche è saltata fuori anche una card di codice fiscale appartenente a una donna, che è successivamente risultata essere stata vittima di un furto effettuato nello scorso mese di ottobre. Quando gli hanno chiesto conto di quella roba, lui non è stato in grado di mettere insieme una versione credibile, e l’extracomunitario stato denunciato a piede libero per il reato di ricettazione.

La refurtiva però non ha ancora trovato i suoi legittimi proprietari, ed è ora a disposizione di chi vuole visionarla negli uffici della polizia locale di Rimini. Per contattare gli uffici della Polizia giudiziaria e fissare un appuntamento, i cittadini possono chiamare allo 0541-763482 e andare lì con al seguito la denuncia di furto.