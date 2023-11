Anche il ministro Santanchè al taglio del nastro della conferenza internazionale delle Nazioni Unite

Alla conferenza internazionale dell’Organizzazione mondiale del Turismo delle Nazioni Unite sul turismo accessibile che si terrà domani e venerdì al centro congressi Kursaal parteciperà anche il ministro del Turismo italiano Daniela Garnero Santanchè "che ha sostenuto l’iniziativa – spiegano dalla segreteria di Stato al Turismo – accettando la

partnership con la Repubblica di San Marino per l’organizzazione del prestigioso appuntamento".

Il ministro Santanchè parteciperà, alle 9.30 di domani alla cerimonia d’apertura e alle 10.45 sarà protagonista della tavola rotonda ministeriale ’Come può una leadership strategica promuovere risultati concreti in materia di accessibilità?’ insieme al vice ministro per lo sviluppo regionale della Repubblica Ceca Jan Fluxa, alla vice ministro della cultura, dello sport e del turismo della Corea Mi-Ran Jang, al capo del Comitato per il Turismo dell’Uzbekistan Umid Shadiev e all’advisor del ministro del Turismo di Israele, Peleg Lewi.