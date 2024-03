Anche in Valconca arriva lo psicologo di quartiere

Nuovi spazi di ascolto psicologico nei sei comuni del distretto socio-sanitario di Riccione, tra i quali San Giovanni, Cattolica, Morciano e San Clemente. Arriva un nuovo servizio, denominato psicologo di quartiere, al quale potranno accedere i cittadini residenti in tutti i comuni del distretto di Riccione in uno spazio di ascolto con un’apertura di 2,5 ore settimanali, garantita da due psicologhe/psicoterapeute con esperienza più che decennale, già dai primi di marzo. "I servizi di area sociale e sanitaria – specifica il comitato di distretto – si confrontano con una realtà sociale sempre più complessa e in mutamento, caratterizzata negli ultimi anni da crescenti fragilità economiche e sociali nelle fasce di popolazione più deboli, quali le famiglie in stato di indigenza, i giovani, ma non solo. Alla luce dei complessi fenomeni di mutamento sociale e culturale, occorre uno sforzo di lettura dei bisogni e di formulazione delle proposte di servizi che siano coerenti ed efficaci. In tale contesto, assume particolare rilevanza la prevenzione: è importante infatti agire sulla sofferenza psicologica ed il disagio delle persone prima che degenerino in emergenze sociali e sanitarie". Lo spazio di ascolto diventerà così un primo momento di ascolto. Giovedì 14 marzo, alle 17.30, nella sala del consiglio di San Giovanni in Marignano (via Roma n. 59), avrà luogo un’iniziativa pubblica di presentazione del progetto. A San Giovanni lo psicologo riceverà all’ufficio sportelli in via Roma 59, piano primo, il lunedì ore 9.30-12; a Cattolica al centro per le famiglie distrettuale, piazza della Repubblica 16, ingresso lato via Garibaldi, il venerdì 9.30-12; a Morciano nella sede comunale in piazza del Popolo 1 il giovedì 9.30-12; a San Clemente sede S. Andrea in Casale, v. Matteotti, il martedì 9.30-12.

Luca Pizzagalli