"Anche io sono stato torturato da Almasri"

Ha visto con i suoi occhi "omicidi, pestaggi e rappresaglie". Giulio Lolli era stato una delle vittime di Almasri Osama Najeen, ex capo della polizia giudiziaria libica, al centro di un grosso scandalo che nel gennaio scorso aveva travolto il governo Meloni. Almasri era stato arrestato a Torino su mandato della Corte penale internazionale perché accusato di gravi crimini di guerra e contro l’umanità, e il suo rilascio fu visto come un tentativo di proteggere i rapporti dell’Italia con il governo e le milizie libiche. Commentando la notizia dal carcere della Dozza, Lolli aveva ricostruito nei dettagli il periodo della sua detenzione in Libia e l’incontro con Almasri. Raccontando di essere stato "testimone oculare di due omicidi commessi dai comandanti della milizia Al-Rada", precisando che "uno effettuato da Almasri per rappresaglia su un prigioniero appena catturato dopo un tentativo di assalto alla prigione", mentre "il secondo durante interrogatori". Non sarebbero stati casi isolati. Lolli riferisce di spari sulle gambe dei detenuti: "In un’altra occasione ci furono colpi d’arma da fuoco sparati alle ginocchia dei prigionieri, in due casi da Almasri, per dare esempio". E aggiunge: "Ho assistito a innumerevoli e brutali pestaggi – aggiunge Lolli – avvenuti sia con il bastone di gomma che Osama e tutti i miliziani si portavano appresso, sia con il calcio dell’AK47". L’ex imprenditore non parla soltanto di ciò che ha visto, ma anche di ciò che afferma di aver subito personalmente. Tra i sistemi di punizione utilizzati contro di lui, racconta quello che definisce tra i più crudeli: "essere stato ripetutamente inserito in una bara di ferro verticale per ore".