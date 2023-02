Anche la Lega si schiera contro l’impianto eolico: "No all’ecomostro"

L’attenzione sull’impianto eolico in Valmarecchia resta alta, e ora è la Lega a schierarsi contro. Il consigliere regionale Matteo Montevecchi ha interrogato la giunta per capire a che punto siano arrivate "le interlocuzioni promesse tra le Regioni Emilia Romagna e Toscana sul progetto del parco eolico a Badia Tebalda". Un pressing, quello del consigliere, affinché venga imposto lo stop "all’ecomostro" di Badia Tebalda. Per Montevecchi il nuovo impianto "deturperebbe l’alta Valmarecchia andando a impattare negativamente sul territorio". Riprendendo l’attacco dell’associazione Italia Nostra, il consigliere rincara la dose: "Turbine eoliche alte 180 metri come un grattacielo di 60 piani. Un impianto che non rispetta la distanza di 7chilometri da beni storici e architettonici". Intanto è passata circa una settimana da quando la società Fera Srl ha ottenuto dalla regione Toscana la sospensione dei termini per presentare la documentazione necessaria utile all’approvazione del progetto. In particolare, la società citata ha ottenuto dalla Regione un termine di 180 giorni per smentire tutti sull’impatto ambientale delle pale eoliche. Come è noto, al progetto si oppongono anche diversi comitati. Fra questi il comitato Appennino sostenibile, che ha contestato anche l’inquinamento luminoso che le pale, con le sue luci segnaletiche, provocherebbero. L’ultimo incontro che ha toccato il tema del parco eolico in Regione, risale al 25 gennaio scorso. Da una parte, piccato e contrario, il sindaco di Casteldelci Fabiano Tonielli, dall’altra Emma Pettiti, presidente dell’assemblea regionale, e la vicepresidentessa della Regione Irene Priolo. La Priolo aveva promesso di aprire un filo diretto con la Toscana e la Soprintendenza affinché venissero discusse le osservazioni fatte da Casteldelci. Tuttavia, ancora, non è trapelata alcuna notizia sugli esiti di un atteso confronto fra le Regioni.

a.g.c.