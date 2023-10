"Anche nel quartiere Fontanelle l’antenna telefonica ‘oscura’ la tv"

Anche a Riccione Fontanelle, dopo l’installazione dell’antenna per la telefonia mobile in viale Marsala, per via delle interferenze si continuano a registrare problemi nella ricezione e visione dei canali televisivi. Si ripete il disagio di San Lorenzo, dove il comitato ha di recente chiesto al Cncer (Centro nazionale controllo emissioni radioelettriche - Ispettorati territoriali del Mise di Roma) di fare monitoraggi e controlli.

"Si dice delle strane coincidenze ma, da quando è stato posizionato il palo con i ripetitori della telefonia, in prepandemia a Fontanelle, sono cominciati i disturbi ai programmi televisivi – denuncia Armando Masini, residente ed esperto in telecomunicazioni –. All’inizio si pensava fosse un problema di ricezione delle frequenze televisive che, secondo il meteo, creavano momentanei disturbi. Si dubitava anche che il Colle dei Pini contribuisse a indebolire il segnale delle normali antenne televisive, così in tanti hanno installato le antenne paraboliche, ma la ricezione dei canali è rimasta debole. Col passare del tempo e con l’aumento dei ripetitori, il disturbo è sensibilmente aumentato.

Masini conclude: "A questo punto – osserva il residente del quartiere Fontanelle – si desume che esiste il disturbo delle diverse frequenze televisive. Bene hanno fatto gli abitanti di San Lorenzo a muoversi come comitato".

Nives Concolino