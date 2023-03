"Anche nella moda servono informatici"

"Astenersi dipendenti, cercasi imprenditori di sé stessi". Questo è il motto che, da sempre, guida la scelta dei collaboratori da parte di una delle aziende più importanti del territorio riminese. Fondato nel 1961 da Vittorio Tadei, imprenditore con una visione del lavoro già moderna a quei tempi, oggi il gruppo Teddy è diffuso in tutto il mondo e gestisce quattro marchi di abbigliamento: Terranova, Calliope, Rinascimento e Qb24. Chiediamo al direttore delle risorse umane, Andrea Prosperi, una fotografia dei collaboratori Teddy. "Alla fine del 2022 la nostra azienda contava 2155 dipendenti, di cui il 33% uomini e il 66% donne. L’età media è piuttosto giovane, 33 anni, e la maggior parte – il 71%, pari a 1530 persone – lavora nei negozi. Il percorso di studi ideale cambia in base al ruolo. Si va dalla laurea in statistica per i data analyst al percorso in fashion design per i designer. Tuttavia, alcuni tratti fanno la differenza indipendentemente dalla posizione lavorativa: impressiona sempre positivamente chi investe sulla propria carriera, concependo il lavoro come un ambito in cui lasciare un segno ed esprimere sé stesso".

Come riconoscere la persona giusta?

"Il nostro candidato ideale si distingue per essere particolarmente appassionato e curioso, impaziente di mettersi in gioco e fare la differenza. Ovviamente a queste caratteristiche devono abbinarsi una buona preparazione di base nel proprio ambito e un’attitudine ad aggiornarsi con costanza, ricercando efficienza e innovazione continua".

I profili più ricercati al momento?

"Soprattutto quelli che afferiscono all’area dei dati e della tecnologia, quindi data analyst, IT developer, project manager. Inoltre, per creare il vivaio dei futuri store manager, faremo crescere le nuove leve attraverso un corso che partirà dopo Pasqua".