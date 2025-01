Anche Riccione si prepara ad accogliere il popolo del Sigep

Pattinare sul ghiaccio, o un giro sulla ruota panoramica per vedere la riviera di sera dall’alto. Riccione Christmas sea non lascia la città e attende i visitatori del Sigep. Quello che si apre oggi è un weekend che prevede diverse iniziative in centro all’insegna della cultura e del divertimento.

A al Play hall si ballano street dance e breaking da oggi a domenica con le gare nelle diverse discipline della danza sportiva dei campionati italiani assoluti. Tornando alla zona centrale le serate e gli eventi dei locali che attendono il popolo del Sigep avranno come cornice il villaggio natalizio. Con oltre 130 alberghi aperti c’è da aspettarsi tante persone alla sera nelle vie del centro in zona mare, come a Capodanno, stando a quanto previsto da Federalberghi.

Per chi lo vorrà rimarrà fruibile e aperta al pubblico la mostra a Villa Mussolini ‘Jacques Henri Lartigue e André Kertész. Maestri della fotografia moderna’, che presenta oltre 100 scatti iconici e inediti dei due grandi fotografi. La mostra è aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, e sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20.

Nel fine settimana si accenderà anche la sala Granturismo nel palazzo affacciato su piazzale Ceccarini. Stasera spazio al dialetto quando alle 20,30 i Senza Prescia porteranno in scena ‘E curnud cuntènt’, la commedia in tre atti di Pier Paolo Gabrielli. Domenica, alle 18,30, il Palazzo del Turismo ospiterà la presentazione del libro ‘Gli undici semi della felicità’ di Maddalena Mazzoli.

Spostandosi al centro della Pesa, domani alle 18,30 presentazione del libro di Rodolfo Francesconi ‘Azioni belliche sulla fascia costiera Adriatica da Cattolica a Rimini durante la guerra 1939-1945’.