Anche sul Titano si celebra il Dantedì

Si celebrerà il Dantedì anche nella Repubblica di San Marino. Martedì prossimo, alle 21, all’Auditorium Little Tony di Serravalle verrà proiettato il film ’Dante’ di Pupi Avati. L’iniziativa è promossa dalla Giunta di Castello di Serravalle e dal Centro Sociale S. Andrea, con il patrocinio della Ambasciata d’Italia nella Repubblica di San Marino, della Commissione nazionale Unesco, dell’Associazione sammarinese Dante Alighieri e la collaborazione della Biblioteca Popolare di Serravalle. Durante la serata sarà presentato il progetto: ‘Dante-Bertoldi-Divina Commedia-Serravalle’ "per dare corpo – spiegano dal Centro Sociale – al legame che lega Serravalle alla Divina Commedia, a Dante Alighieri e Fra Giovanni Bertoldi, autore della traduzione in latino dell’opera dantesca". La giornata nazionale italiana dedicata a Dante Alighieri, si celebra dal 2020 ogni 25 marzo.