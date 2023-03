Anche Ugrumov parla di Pantani

Questo pomeriggio alle 18 al talk show in piazzale Ceccarini, legato alla Granfondo Riccione, si sarà anche Piotr Ugrumov. Il campione lettone, classe 1961, è un romagnolo d’adozione. Con Fabiana Luperini ricorderà Marco Pantani. "Ho sempre amato allenarmi sulle salite di San Leo, spingendomi fino a Villagrande. Una volta a Villagrande ho incrociato Pantani: io andavo in salita e lui in discesa. Gli chiedo: ‘Che fai qua?’. Mi dice: ‘Sono venuto anche ieri e ho avuto una crisi di fame, mi sono dovuto fermare in un ristorante a mangiare ma non avevo soldi, così oggi ci sono dovuto tornare per saldare il conto’ ".