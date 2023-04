"Anche Venere adesso balla in discoteca"

Quanti errori nella promozione del portale Italia.it che con Open to Meraviglia sta portando il Belpaese nel mondo. "Ma almeno il mondo dell’intrattenimento notturno italiano è finalmente entrato nella promozione turistica del nostro Paese – dice Gianni Indino, vicepresidente di Confcommercio Emilia Romagna con delega al turismo - e di questo siamo davvero molto soddisfatti". Indino usa il bastone e la carota. Se da una parte "la campagna promozionale Open to Meraviglia lanciata da Enit in collaborazione con il ministero del Turismo ha al suo interno errori che andranno assolutamente corretti, non possiamo buttare il bambino con l’acqua sporca". Insomma "bene che la Venere balli finalmente in discoteca, permettendo a tutto il mondo di conoscere anche questo aspetto dell’Italia, e del nostro territorio in particolare, troppo spesso dimenticato". Gli errori? "Sono un aspetto rimediabile. Intanto questa campagna sta facendo parlare di sé".