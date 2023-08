Anche Verucchio alza i ’Calici’: navette e tante novità per la manifestazione

Verucchio si prepara a brindare e lo farà insieme alla ’Strada dei vini e dei sapori di Rimini’, che per la prima volta partecipa direttamente all’organizzazione di Calici. E cambiano le date della festa. Quest’anno si terrà giovedì 24 e venerdì 25 agosto con una serie di novità: dal vernissage in piazza Malatesta con presentazione ufficiale della ’Sottozona’ alla degustazione guidata sugli spalti della chiesa del Suffragio, fino alla ’bottiglia del giorno’, da gustare (per un’intera settimana) nei locali. Saranno oltre 20 le cantine presenti, con la Rocca che grazie ai produttori di champagne e prosecchi diventerà ’il castello delle bollicine’. Ci sarà la navetta gratuita per entrambe le serate, dalle 19.30 alle 24 con partenza e arrivo a Villa. Quattro le aree allestite per la festa, curata insieme a Gm Consulting: le piazze Malatesta e Battaglini, la Rocca e il piazzale dell’ex macello. "Abbiamo voluto ripensare la kermesse – dice l’assessore Linda Piva – che si sposa perfettamente col nostro borgo".