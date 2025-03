Anche Willlie Peyote fa tappa a Cattolica

Un’estate da Regina. Si aggiunge un altro concerto al già ricco cartellone di eventi estivi all’arena della Regina di Cattolica. Willie Peyote ha annunciato le date del nuovo tour estivo Grazie ma no grazie. Tour che partirà a Collegno (Torino) il 25 giugno, con cui il cantante festeggerà tra l’altro i 10 anni dal disco Educazione sabauda, album fondamentale per la sua carriera. A Cattolica Willie Peyote sarà in concerto il 5 luglio. Biglietti disponibili da ieri su Ticketone e negli abituali punti prevendita.