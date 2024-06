Ancora guai a Cattolica. Giallorossi a rischio iscrizione

Sembra non esserci pace per il Cattolica. Il club della Regina rischia di non iscriversi al prossimo campionato di Promozione. Che la società giallorossa avesse delle difficoltà nel proseguire è cosa nota ormai da settimane, ma che si arrivasse alla possibilità di una non iscrizione non era facile prevederlo. Alla base della decisione ci sarebbe la difficoltà da parte del proprietario del club Massimo Nicastro di proseguire l’avventura romagnola in solitaria. Da qui la ricerca prima di nuovi soci (andata non per il verso desiderato), poi addirittura la ricerca di chi il club volesse acquistarlo in toto. Ricerca che, a quanto pare, è andata fallita. Chiaramente se ne saprà di più nei prossimi giorni, ma è avidente che la tifoseria cattolichina sta vivendo l’ennesima estate storta. Intanto, i giocatori della passata stagione ai quali era stato chiesto di rimanere in attesa di sviluppi, stanno iniziando a guardarsi intorno nel timore, del tutto fondato, di non trovare basi solide in giallorosso. Intanto, restando nel campionato di Promozione appena conquistato, prosegue a passo spedito lo Young Santarcangelo. Che in panchina, ormai da qualche giorno, ha annunciato di proseguire con Nadir Bianchi. Il suo vice sarà Matteo Piraccini, che passa dalla formazione Allievi alla prima squadra. Confermati anche i preparatori atletici Devid Renzi e Daniel Rossitto. "Il loro lavoro dietro le quinte – dicono dal club – è fondamentale per fornire ai nostri ragazzi la giusta assistenza e preparazione per affrontare le sfide presenti e future". E con loro è confermato anche il preparatore dei portieri Alessandro Zanfanti. Continua la campagna acquisti del Bellariva Virtus che nella giornata di ieri ha annunciato il ritorno di Pedro Cruz. Il centrocampista classe 1998, dopo la parentesi durata sei mesi alla Dea (con cui ha vinto il campionato di Terza Categoria) torna a disposizione di Mister Morolli. "Finalmente sono a posto fisicamente – le prime parole dopo il ritorno al Bellariva del centrocampista – ho voglia di rimettermi in gioco in un campionato importante e sono pronto ad aiutare la squadra". Conferme anche in casa Riccione 1926. I Cavalieri hanno deciso di tenersi stretto Alessio Cangini. Il centrocampista riccionese farà parte della squadra biancazzurra anche dopo il salto di categoria.