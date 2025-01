Ancora multe salatissime dall’Italia: "Tutele chiare per i sammarinesi"

"Sono tanti i sammarinesi che si trovano a dover pagare multe salatissime maggiorate di spese di notifica". Il nodo delle multe italiane è uno di quelli che Unione consumatori sammarinesi sta cercando di sciogliere da anni. "Lo trattiamo quasi quotidianamente – dicono dall’Assoconsumatori del Titano – e sta continuando a causare significative difficoltà a numerosi cittadini sammarinesi". Sono infatti in molti a trovarsi di fronte a verbali di infrazioni, spesso risalenti a diversi anni prima, accompagnati da spese di maggiorazione elevate e costi di notifica particolarmente gravosi, senza aver mai ricevuto comunicazione tempestiva delle infrazioni stesse. "Qualora i verbali fossero stati recapitati in tempi adeguati – sottolineano da Ucs – i destinatari avrebbero avuto la possibilità di effettuare un pagamento immediato e ridotto, limitando così la cifra complessiva a quanto realmente dovuto".

In questa complessa situazione, "alcuni Comuni, che in un primo momento hanno seguito l’iter previsto dagli accordi bilaterali – spiegano – si sono attivati per recapitare i verbali direttamente agli indirizzi italiani dei sammarinesi intestatari laddove esistenti. Chi possiede una residenza in Italia o una Pec per motivi professionali, tra coloro i cui verbali risultavano in sospeso, si è dunque ritrovato con ingenti somme da saldare, senza possibilità di chiarimenti o revisioni. A fronte delle richieste di alcuni interessati che chiedevano di poter pagare solo quanto strettamente dovuto, i Comuni hanno spiegato che, mentre le spese di maggiorazione potrebbero essere revocate, le spese di notifica, avendo affidato le pratiche a un’agenzia di recupero, rimangono purtroppo esigibili e non possono essere annullate". Questo ha suscitato amarezza tra i cittadini sammarinesi, "molti dei quali, non avendo alternative, si sono trovati costretti a pagare somme sproporzionate rispetto alla vera sorte della contravvenzione". L’Assoconsumatori ha incontrato il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari "che ha mostrato – riferiscono – piena consapevolezza del problema, riconoscendo la delicatezza della situazione, che presenta sfide di non facile risoluzione. Le risposte sono ferme da troppo tempo per questa problematica che nell’ultimo periodo sembra aver subito un’evoluzione negativa. Siamo quindi ancora in attesa di tutele chiare per i sammarinesi, i quali si trovano oggi in uno stato di incertezza che rende ancor più pressante la ricerca di una soluzione".