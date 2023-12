Ancora un doppio bollino rosa per l’ospedale

L’Istituto per la sicurezza sociale di San Marino premiato per il quarto biennio consecutivo con i bollini rosa. Fondazione Onda ha assegnato i bollini per il biennio 2024-2025 agli ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo femminile, ma anche quelle che riguardano trasversalmente uomini e donne in ottica di genere. L’Iss ha confermato la sua attenzione alla medicina di genere, conseguendo anche per il prossimo biennio due bollini rosa. Rispetto al biennio precedente gli ospedali premiati sono passati da 354 a 367. La premiazione è avvenuta al ministero della Salute di Roma. Per l’Iss hanno partecipato i medici Susanna Guttmann, Marina Foscoli e Stefania Larghetti.