Andiamo al massimo Il ritiro al Grand Hotel, gli stilisti, il vescovo: è la Rimini del ’Blasco’

di Manuel Spadazzi

Arrivederci Vasco. Anzi no. Perché dopo il doppio show allo stadio ’Romeo Neri’ (la prova generale di giovedì e il concerto di ieri sera), il ’Blasco’ continuerà a fare base a Rimini ancora qualche giorno. Il rocker rimarrà in città fino alla fine dei quattro concerti a Bologna (il primo sarà il 6 giugno, l’ultimo il 12). Il Grand hotel sarà il suo buen retiro per tutta la prima parte del tour, che poi proseguirà a Roma, Palermo e Salerno. Giovedì il ’Komandante’, durante il breve incontro (avvenuto poco prima della prova generale) con Jamil Sadegholvaad, ha ribadito il suo forte legame con Rimini: "Qui sto bene, per me Rimini è casa...". Non è nuovo Vasco a queste dichiarazioni d’amore: nel 2018 disse che gli piacerebbe "invecchiare a Rimini". "E noi – rilancia il sindaco – ci auguriamo che Vasco continui a scegliere la nostra città, che lo accoglie sempre a braccia aperte".

Rimini e la Romagna sono davvero nel cuore del ’Blasco’, come ha dimostrato sia giovedì sera alla prova che ieri al concerto, intonando Romagna mia con il pubblico, tessendo le lodi "di questa terra straordinaria, fatta di gente fiera e orgogliosa, che non molla". Durante lo show sono state proiettate sui maxi schermi alcune immagini dell’alluvione. Una tragedia che ha fortemente colpito Vasco, che ha fatto una cospicua donazione per la raccolta fondi, invitando pubblicamente i suoi fan a fare altrettanto. "Questo è quello che fanno gli artisti – dice il ’Blasco’ – Ma il resto lo deve fare il governo, trovando i soldi per le persone in difficoltà". Ieri, così come giovedì, tra i fan al ’Romeo Neri’ c’erano tanti ragazzi alluvionati e molti altri che hanno fatto i volontari nelle zone flagellate. "Voglio ringraziare quei giovani che sono venuti in massa, ad aiutare la gente, con le pale, a spalare fango, a portare aiuto alle persone. Questa è la forza della gioventù", dice ancora Vasco.

Tornando a Rimini, sui social in queste ore il ’Blasco’ ha rilanciato il suo ’carteggio’ con il vescovo Nicolò Anselmi. C’è tanta, tantissima riminesità in questo tour, e non solo perché Vasco ha scelto di tornare a esibirsi qui dopo tanti anni (l’ultima volta era stata nel 1996). Il rocker, da anni, si affida infatti a stilisti e creativi riminesi. Come Angelo Di Stefano, titolare e fondatore di Saraghina, azienda di occhiali che produce anche la linea speciale di occhiali firmati Vasco Rossi. "Lo seguirà per tutto il tour – racconta Di Stefano – Per lavoro, certamente (gli occhiali di Vasco vengono venduti ai concerti), ma anche e soprattutto per passione. Vasco è il mio idolo". E parlano riminese anche i giubbotti e gli altri abiti di scena che Vasco indosserà per tutto il tour. I chiodi coloratissimi sfoggiati dal rocker sono infatti opera delle stiliste Teresa Girardi e Maria Messina di TM Project, azienda di moda da loro fondata. Nel 2018, durante le prove di Vasco al Rockisland, sono riusciti a fargli avere una giacca di pelle pensata apposta per lui. Vasco si è innamorata di quel giubbotto, da allora sono diventate le sue stiliste per i tour. E Vasco ieri le ha ringraziate pubblicamente, con tanto di foto: "Sono loro le mie stiliste... e sono di Rimini".