"Andiamo in vacanza con il corpo ma anche con lo spirito"

"Se grandina a primavera: amare ed educare gli adolescenti in un tempo di crisi." Questa frase di don Antonio Mazzi sarà il filo conduttore de "I lunedì di Viserba" organizzati dalla parrocchia che si terranno dal 26 giugno al 28 agosto. Musica, conferenze, testimonianze. "Come parrocchia in zona turistica – spiega don Aldo Fonti – dobbiamo offrire giornate di riposo che ritemprino non solo il corpo, ma anche lo spirito. Il nostro desiderio è offrire iniziative che stimolino riflessioni sulle problematiche, affinché il ricordo abbia un valore aggiunto". È la via indicata di recente dal vescovo di Rimini (che sarà ospite a Viserba il 3 luglio) quando, durante l’incontro diocesano con gli imprenditori turistici, dichiarò: "Ci auguriamo che le persone, nel tempo delle loro vacanze nella nostra diocesi, possano divertirsi, riposarsi, vivere momenti di serenità e opportunità culturali". Domani a partire dalle 21 sarà ospite il coro di Morciano diretto da Oreste Pecci e accompagnato al pianoforte da Alessandra Falzarano. Gli incontri si terranno in piazza Pascoli.