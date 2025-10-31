Andrea Delogu chiusa nel dolore: "Non ho più parole". In dubbio la presenza a ’Ballando con le stelle’

Rimini, 31 ottobre 2025 – Lontano da tutti e da tutto. Andrea Delogu, da mercoledì, si è chiusa nel dolore. La conduttrice riminese stava andando alle prove del programma Ballando con le stelle, di cui è una delle concorrenti più amate, quando ha ricevuto la notizia della morte del fratello Evan.

La corsa della showgirl a Bellaria dopo la tragedia, il silenzio sui social "Evan era come un figlio per lei e vorrebbe che continuasse lo show" .

Andrea, negli studi, non si è presentata. Ha informato Milly Carlucci e la redazione, ha preso un taxi e ha subito lasciato Roma per andare dal padre Walter a Bellaria. Da mercoledì sera Andrea è con lui: cercano di sostenersi a vicenda, di affrontare la tragedia. Andrea era legatissima a Evan, nato dal secondo matrimonio di Walter Delogu con Livia Avram. Nonostante la differenza di età (Andrea ha 43 anni), ogni volta che la showgirl tornava a Rimini andava a trovarlo. Andrea aveva deciso con Evan che lui, finite le superiori, si sarebbe trasferito a Roma per fare l’università e lei l’avrebbe aiutato. Proprio al fratello, nel 2023, aveva dedicato il cortometraggio A voce nuda. Un’opera a sfondo sociale sulle foto di nudo che i minorenni si girano tra loro. Un progetto che Andrea aveva accettato "quando mi sono resa conto che mio fratello sta sempre col telefono in mano. Ha i suoi amici, esce, però il telefono è sempre con lui. È un’adolescenza diversa da come l’abbiamo vissuta noi, ci sono dei pericoli che io non conosco". Per Evan e per i ragazzi della sua età aveva scelto di girare quel corto, per metterli in guardia dai pericoli delle chat.

Sui social, dov’è sempre attivissima, Andrea non ha scritto nulla del fratello. Troppo grande il dolore. "Non riesco a dire niente. Non ho le parole", ha ripetuto la conduttrice a chi l’ha cercata in queste ore. È stata lei, ieri, a organizzare tutto per il funerale di Evan, che si terrà oggi pomeriggio a Bellaria. Nel frattempo la Rai ha deciso di annullare, per rispetto nei confronti della Delogu, la messa in onda delle due puntate previste ieri e oggi de La porta magica, il programma pomeridiano di RaiDue che Andrea conduce da due stagioni. Ma è in fortissimo dubbio anche la sua partecipazione domani sera alla nuova puntata di Ballando con le stelle. Non si sa ancora nemmeno se Andrea proseguirà lo show di RaiUno condotto da Milly Carlucci, che la vede ballare in coppia con Nikita Perotti.

"Per Andrea – dice Walter Delogu – Evan non era solo un fratello: era come un figlio. Le ho detto di andare avanti, di continuare a lavorare, di fare il suo dovere. Se la vedessi ferma, so che questo vuoto sarebbe ancor più grande. Lei mi ha risposto: hai ragione papà, lo farò". Vuole farlo per Evan. "Era un suo grandissimo fan – continua Walter Delogu – Quando guardavamo insieme Ballando con le stelle o La porta magica mi diceva sempre: hai visto papà, che brava è Andrea!". Se per Andrea lo spettacolo andrà avanti, sarà soltanto per Evan.

Manuel Spadazzi