Andrea Delogu e il post con Evan, morto nell’incidente: “Mio fratello è il più bello del mondo”

Bellaria, 29 ottobre 2025 – E’ il fratello di Andrea Delogu, Evan Delogu, il 18enne morto nel pomeriggio a Bellaria in via Vittor Pisani dopo aver perso il controllo della moto su cui viaggiava. Uno schianto violentissimo che non ha dato la possibilità ai soccorritori arrivati anche con un’eliambulanza di rianimare il giovane fratello della conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu che da quest’anno è una concorrente di ‘Ballando con le stelle’.

Il post di Andrea su Instagram: “Mio fratello è il più bello del mondo

In un post del 18 settembre, sul profilo Instagram ‘Andrealarossa’ c’è un post che Andrea Delogu ha dedicato proprio dedicato a lui, figlio dello stesso padre di Andrea, Walter Delogu. “Mio fratello è il più bello del mondo – è scritto -. Non lo taggo se no si incazza, ma dovete sapere che mio fratello e il più bello del mondo. Punto. Rimini e moto e pure mamma in moto”.

Il padre di Evan su Facebook: “Il cuore a volte batte anche se è morto”

"Il cuore a volte batte anche se è morto”. Così Walter Delogu su Facebook dopo la morte del figlio Evan. “Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore. Voglio che si ricordi così il nostro bambino. Addio Evan. Il tuo papà e la tua mamma".

Il padre di Evan e Andrea, Walter Delogu e la vita a San Patrignano

Il padre di Evan e Andrea è Walter Delogu, classe 1956 e di origine cagliaritana, autista personale e guardia del corpo del fondatore della comunità di San Patrignano, Vincenzo Muccioli (come si vede anche nella serie Netflix ‘Sanpa’) dove ha vissuto per anni e conosciuto la madre di Andrea (nata e vissuta anche lei per 10 anni a San Patrignano). Nel 2020, Walter Delogu ha anche scritto a quattro mani con l’avvocato Davide Grassi "Il braccio destro", storia in parte autobiografica.

Andrea Delogu Cavaliere della Repubblica: “La mia lotta per spiegare la dislessia”

“Quando ho appreso la notizia – ha spiegato la conduttrice radiofonica e televisiva in un’intervista pianto di gioia, non me l’aspettavo. Ha significato e significa tuttora tantissimo. Una delle motivazioni per cui sono stata nominata Cavaliere della Repubblica è la mia battaglia nel cercare di spiegare la dislessia e i disturbi dell’apprendimento attraverso i miei libri, gli incontri pubblici. Mi inorgoglisce sapere che serve, che la fatica che ho fatto io può essere utile a qualcun altro per farne di meno”.