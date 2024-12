Andrea e Francesca, due genitori speciali

Si parla anche di due speciali genitori nell’attesissimo inserto Vivere Riccione, che torna in edicola sabato 14 con il Resto del Carlino. Si tratta di Andrea Casoli, 36 anni, e Francesca Paparella, 40, che nella casa famiglia della Papa Giovanni XXIII, aperta oltre quarant’anni fa a Riccione in zona San Lorenzo, dal 2021 fungono da mamma e papà per bimbi e ragazzi in attesa di tornare in famiglia, o in altri casi di essere adottati oppure affidati. Nello stesso speciale tutte le news del Palacongressi con gli appuntamenti che lo animeranno nei prossimi mesi. Tra i giovani riccionesi di successo spicca la 33enne Sofia Cevoli, figura di primo piano dello staff di Ermenegildo Zegna, uno dei maggiori brand italiani del settore moda. Una carriera in netta ascesa cominciata col primo premio del concorso nazionale ‘Professione moda - Giovani stilisti’ della Cna-Federmoda, che a Riccione per oltre vent’anni ha visto la partecipazione di stilisti di primissimo piano.