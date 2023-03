Andrea Silvagni (Ad): "Impossibile accedere al parco del Gelso"

"Il parco del Gelso è frequentato tutto l’anno. Peccato che alcuni degli accessi siano così malconci da essere di fatto vietati a mamme con passeggini, persone in carrozzella e a chi ha problema di deambulazione". Lo afferma il consigliere Andrea Silvagni (Ad): "In particolare l’accesso di via Guido Rossa ha il percorso pavimentato che non si collega agli altri percorsi del parco, obbligando chi vi accede a percorre un pezzo di strada nello sterrato, con ovvi problemi per chi ha problemi di deambulazione".