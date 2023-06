Andrea Vianello è il nuovo DG di San Marino RTV, carriera da giornalista e dirigente Rai

Riunito nella mattinata di ieri, il consiglio di amministrazione della San Marino Rtv ha ufficializzato la nomina di Andrea Vianello a direttorgenerale dell’emittente di Stato. Designato dal cda Rai lo scorso maggio, il giornalista e dirigente da ieri è entrato formalmente alla guida della Rtv. Esordio alla radio sul GR1 nei primi anni novanta per il nuovo dg della tv di Stato che nel ’99 fa il suo esordio in tv. Nel 2012 diventa direttore di Rai3 per poi passare al Tg2 e dal 2017 a Rai1 come vicedirettore. Nel 2020 viene nominato, all’unanimità, alla direzione di Rai News 24 e l’anno successivo alla direzione di Rai Radio 1, Rai Radio 1 Sport, del Giornale Radio Rai e di Rai Gr Parlamento.