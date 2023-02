"Andrò a piedi fino in Iran col mio cane Kimbo"

Per lui sarà "il viaggio della vita, quello che ho sognato da sempre". Un’avventura on the road, insieme al suo inseparabile amico a quattro zampe Kimbo. "Ma lungo la strada, sono certo, faremo tanti incontri importanti". Dino Morri, il 49enne riminese ex giocatore di basket (ha calcato i campi di tante squadre, i migliori risultati a Santarcangelo e Forlì) venerdì partirà con il suo cane per un viaggio speciale, "zaino in spalla, che ci condurrà fino in Iran".

Zaino in spalla?

"Assolutamente. Parto da Rimini a piedi, con tenda e sacco a pelo, e poi lungo la strada prenderò i mezzi che potrò permettermi di volta in volta, bus, treni, traghetti. Il buon esito del viaggio dipenderà anche dalle donazioni che mi arriveranno, attraverso la piattaforma a cui mi sono iscritto per affrontare questa avventura".

Qualcuno le ha già fatto un’offerta?

"Sì. Amici, ex compagni di squadra. Ma al di là dei contributi già arrivati, tanti mi hanno incoraggiato e manifestato il loro sosteno. Non avrei mai immaginato".

Che significato ha per lei questo viaggio?

"Lo considero il viaggio della rinascita. Nella mia vita ho affrontato numerose difficoltà e mi sono cacciato in tanti guai... Questa esperienza segnerà per me l’inizio di una nuova vita, e mi darà anche l’occasione di fotografare luoghi e persone come piace a me. La fotografia non è più soltanto una passione: vorrei diventasse un lavoro in pianta stabile".

Perché ha scelto come meta finale l’Iran? Non è il posto più sicuro, di questi tempi...

"In realtà in Iran ci sono popolazioni meravigliose, molto accoglienti. Ma prima bisognerà arrivarci in Iran, non sarà facile".

Per quanto tempo sarà in viaggio?

"Mi sono dato almeno tre mesi: ho intenzione di tornare a Rimini a fine maggio".