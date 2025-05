Andruccioli: "Acquisteremo i campi sportivi dell’area Asar"

Il futuro di Fontanelle e dell’Abissinia a Riccione si giocherà su sport e benessere. È l’intenzione manifestata dall’amministrazione comunale, che annuncia pure la volontà di acquisire l’area dei campi da calcio Asar, di proprietà Ceschina, affinché diventino un bene pubblico. L’assessore all’Urbanistica e Ambiente Christian Andruccioli assicura inoltre che la vocazione delle aree sud è "prevalentemente turistica e sportiva, non residenziale".

L’intera area, secondo gli amministratori, "necessita di un ampio e coraggioso progetto di rigenerazione urbana. L’obiettivo è chiaro: trasformare Fontanelle e Abissinia in un distretto del benessere e dello sport all’aria aperta, rafforzando il legame con la vicina area delle Terme e valorizzando le potenzialità presenti, a partire dal centro sportivo occupato dall’Asar".

In merito Andruccioli rimarca: "Abbiamo la ferma volontà di far diventare i campi da calcio dell’area Asar un bene pubblico, da destinare stabilmente allo sport e all’uso della comunità. L’obiettivo è acquisire quest’area, affinché resti patrimonio collettivo e possa essere valorizzata come punto di riferimento per lo sport all’aria aperta".

Fa poi sapere che "saranno valutate positivamente eventuali future proposte dei privati, solo se coerenti con la visione di un quartiere dedicato allo sport all’aperto, in forte complementarietà col polo del benessere rappresentato dalle Terme". Sulle possibili lottizzazioni residenziali paventate dai residenti Andruccioli assicura: "Non c’è alcun riscontro".

Nives Concolino