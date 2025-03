Andruccioli: "Faremo il possibile per non abbattere altri alberi"

Per ridurre gli abbattimenti, salvaguardare il verde e migliorarne la gestione, Riccione mette in campo nuove disposizioni. Per cominciare, in linea con il Piano urbanistico generale ‘Riccione Città Green’, per tutti gli interventi pubblici che implicano l’eliminazione di alberi, prima della fase progettuale sarà obbligatorio effettuare un’analisi per trovare possibili alternative, considerando soluzioni progettuali che evitino l’abbattimento. Da privilegiare, quand’è possibile, gli interventi di desigillazione del suolo e mitigazione dell’isola di calore. Prima dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, il Servizio verde del Comune dovrà essere coinvolto ed esprimere il suo parere. Se l’abbattimento di alberi sarà inevitabile, oltre alla sostituzione in loco, è prevista una compensazione, ripiantumandone altre anche in diverse parti della città. Altro punto chiave, come anticipa l’assessore all’Ambiente, Christian Andruccioli, è la gestione degli scavi su suolo pubblico per la posa di condutture e altri servizi. Il Comune, in collaborazione con Geat, effettuerà controlli ad hoc per prevenire danni alle radici e garantire la stabilità degli alberi.

ni. co.