Andruccioli: "Sostituiremo tutti i 364 alberi da abbattere"

Le politiche del verde a Riccione trovano riscontro positivo tra le associazioni ambientaliste di Riccione e dintorni, che dopo l’incontro in municipio hanno "valutato positivamente il nuovo approccio alla gestione del patrimonio verde". Sono però decise ad approfondire l’argomento con ulteriore documentazione e un altro incontro con l’assessorato all’Ambiente per confrontarsi sul regolamento del verde e sulle osservazioni presentate tempo fa. Al Comune chiedono intanto di destinare "ogni anno le risorse indispensabili per progetti di cura e riforestazione, di effettuare continui monitoraggi e di affiancare cura e prevenzione delle patologie arboree".

Nulla da eccepire sul censimento effettuato su 10.500 alberi sui circa 35.000 esistenti in area pubblica, che ha portato al riscontro di 364 alberi (179 lungo le strade) già morti o molto compromessi quindi a rischio di caduta, per cui dovranno essere abbattuti. Come annunciato dall’assessore Christian Andruccioli "saranno tutti sostituiti", ma le associazioni puntano sulla compensazione ecosistemica, non dei numeri. Cioè, un albero di grandi dimensioni, età e funzioni non dovrà essere sostituito con un albero piccolo, ma con un numero equo di alberi che per dimensioni, tipologia e funzioni colmeranno l’abbattimento. "Sarà nostra premura – dichiarano le associazioni – seguire attentamente anche le compensazioni in iter di pianificazione. Apprezziamo le buone intenzioni espresse dall’assessorato di voler inaugurare "una nuova stagione" di tutela condivisa e preservazione del verde pubblico esistente.

ni. co.